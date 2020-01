VIDEO: Paralympiër Vromant kroont zich tot wereldkampioen achtervolging

Vromant was al zeker van een WK-medaille, maar de finale in de individuele achtervolging moest duidelijk maken of hij een gouden of zilveren exemplaar zou meenemen uit Canada. Zijn tegenstander, de Fransman Alexandre Leaute, was dan wel de regerende wereldkampioen, maar Vromant zette in de reeksen een wereldrecord neer.

Alsof dat wereldrecord - 3 kilometer in 3'36"961 - nog niet volstond, stelde Vromant in de finale zijn tijd nog wat scherper. De Belg, van wie het rechterbovenbeen is geamputeerd, klokte af op 3'36"322.

Vorig jaar moest Vromant nog vrede nemen met een vijfde plek op de individuele achtervolging op het WK Apeldoorn, na pech bij de start. Onze landgenoot wil zich later dit jaar nog richten op een medaille op het WK tijdrijden.