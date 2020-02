Australian Open-winnares Kenin: "Clijsters heeft me geïnspireerd"

Met grandioos tennis versloeg Sofia Kenin voormalig nummer 1 Garbiñe Muguruza in 3 sets.

"Dit is een kinderdroom die werkelijkheid wordt", reageerde de Amerikaanse, die geboren is in Rusland. "Aan iedereen die dromen heeft: ga ze waarmaken."

Toen ze 6 was, droomde Kenin al om uit te groeien tot een toptennisster. In een filmpje dat afgelopen week opdook, is te zien hoe Kim Clijsters de 6-jarige Amerikaanse in 2005 een rondleiding gaf op het toernooi van Miami.

"Ik herinner me die dag nog levendig", zegt Kenin. "Ik vond dat fantastisch, want Kim Clijsters was een groot idool. Alles wat Clijsters op die dag gezegd heeft, heeft me echt geïnspireerd."

"Het was zo mooi dat een topspeelster zoals Clijsters toen tijd maakte voor een klein meisje. Ze heeft toen bijna de hele dag doorgebracht met mij. Dat was heel speciaal. Hopelijk krijg ik ook ooit de kans om jonge spelertjes te begeleiden."

Waarom Kenin fan was van Clijsters? "Ik bewonderde de manier waarop ze speelde. Ze vocht voor elk punt en gaf nooit op."