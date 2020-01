Schattige beelden uit de oude doos: Clijsters geeft 6-jarige Kenin rondleiding

Weinig kenners of tennisvolgers zullen Sofia Kenin in de finale van de Australian Open voorspeld hebben, maar al van jonge leeftijd droomde de Amerikaanse van niets anders dan tennis. Zo kreeg ze op haar 6e een rondleiding van niemand minder dan Kim Clijsters tijdens het toernooi van Miami.

"Dit is Sonia (zoals Kenin zich toen nog liet noemen). Ze is 6 jaar en ze wordt een geweldige speelster", stelt Clijsters het schattige meisje voor aan Andy Roddick.

In het filmpje is duidelijk te zien dat Kenin zwaar onder de indruk is van alles wat ze tegenkomt in de catacomben van het tennisstadion. Op elke vraag die Clijsters stelt, knikt ze gewoon "ja".

"Het is leuk om de toekomst van het tennis te ontmoeten", zegt Clijsters in een afsluitend gesprekje met Kenin op haar schoot. "Wie weet wordt ze wel een van de toekomstige sterren. Ze is ook een heel mooi en leuk meisje."