VIDEO: Pakkende speech van LeBron James voor "brother" Kobe Bryant

Veel meer dan het resultaat van de partij stond de avond in het teken van Kobe Bryant, die zondag het leven liet bij een helikopterongeluk.

De spelers van de Lakers droegen tijdens de opwarming shirts met de cijfers 8 en 24, de nummers waarmee Bryant tijdens zijn schitterende carrière speelde.

Daarnaast waren er optredens van een aantal artiesten en was er een pakkende speech van vedette LeBron James, vlak voor het begin van de wedstrijd.

"Vanavond is een eerbetoon aan Kobe", sprak "King James" de 19.000 fans toe. "We zullen zijn eer hooghouden en blijven basketballen, want dat zou Kobe zo gewild hebben."