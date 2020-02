Evy Poppe (15), de nieuwe Seppe Smits? "Misschien haal ik al de Winterspelen in 2022"

De 15-jarige Evy Poppe uit Zelzate is net terug van Lausanne, waar ze goud behaalde op de Jeugd Olympische Winterspelen (voor sporters van 14 tot 18 jaar). Poppe was de beste in de discipline slopestyle. Wij volgden een training van Poppe in een indoorhal in Wilrijk.

Ook als Belg kan het

Poppe beseft dat het niet evident is om goud te pakken als je uit een land komt waar er amper bergen zijn. "Het is uniek dat dit gebeurt. Op basis van mijn prestaties op internationale wedstrijden de voorbije maanden voelde ik wel dat ik een goede prestatie zou neerzetten. Maar dit is echt top!", zegt Poppe.

"Om tot die prestatie te komen moet je een run bedenken die moeilijker is dan wat de concurrentie doet, of het beter uitvoeren. Ik bestudeer wat de anderen doen van "tricks". Dan bouw ik mijn eigen run op en ik probeer er nog een schepje bovenop te doen en toch de risico’s te beperken."

Moeilijk te combineren met school

Topsport combineren met de school, zeker in een wintersport en ver van de Alpen-pistes, is niet vanzelfsprekend. "Toen ik nog op een gewone school zat, was dat heel lastig te combineren. Nu lukt het wel. Ik zit in mijn tweede jaar van de topsportschool. De lessen zijn aangepast aan ons trainingsregime." "De school geeft leerstof en taken mee voor als ik lang van huis ben. Dat is geen overbodige luxe, want zelfs tijdens het schooljaar zit ik nog 200 dagen per jaar op de sneeuw. Daar rekenen we wel een aantal dagen op Belgische indoorpistes bij." "Maar vaak trekken we dus naar de Alpen. De vele verplaatsingen nemen we er dan maar bij. Ik heb er alles voor over om de top te bereiken." (lees voort onder IG-post)

Lange dagen

Evy Poppe draait, ook tijdens gewone schoolweken, lange dagen. "Ik sta op rond 6.30u. Dan ga ik, met de fiets of met de bus, naar school. ’s

Ochtends tussen 8 en 10 sta ik in de fitness, daarna heb ik gewone vakken op

school tot 15.30u." "Daarna gaan we nog een uur of twee snowboarden. Dan ga ik weer terug naar het internaat in Wilrijk. Ik maak mijn huiswerk en om 22u gaat het licht uit." "Soms wordt dat schema omgedraaid. Dan komen we al om 8u naar de indoorpiste van Aspen, die vlak bij de school ligt. Het complex is dan nog gesloten voor het grote publiek. Zo komt er niemand in de weg skiën of boarden en kunnen we echt voluit gaan om nieuwe oefeningen uit te proberen." (lees voort onder tweet)

Lonken naar Winterspelen 2022

De volgende Olympische Winterspelen zullen in 2022 gehouden worden in Peking. Evy Poppe zal dan 17 jaar zijn. Dat is jong, maar is het ook té jong? "Misschien zit het er toch in om er al bij te zijn in 2022. Ik moet me wel nog kwalificeren langs allerhande wedstrijden, maar ik zal er in ieder geval alles aan doen. Anders mik ik op 2026. Dan zou ik op het toppunt van mijn mogelijkheden moeten zitten." Evy Poppe is sterk in de disciplines slopestyle en Big Air. Dat klinkt bekend in de oren, dankzij Seppe Smits. Smits is Poppes grote voorbeeld. "Ik wil heel graag de nieuwe Seppe Smits worden. We zitten nu al in dezelfde ploeg", zegt Poppe. (lees voort)

Indoorpistes zijn geen nadeel

Trainen op indoorpistes, dat moet toch een ongelooflijk nadeel zijn ten opzichte van de Alpen-landen of de Scandinavische landen, zou je denken, maar niets is minder waar, zo blijkt. "Zodra er sneeuw ligt in de Alpen, zitten wij daar vaak ook. Maar als het seizoen op z’n einde loopt in april, is het gedaan met skiën voor de Alpen-landen. Wij hebben dan nog onze indoorhallen", zegt Poppe. De trainer van Evy Poppe, Childeric Bogaert van Sneeuwssport Vlaanderen, ziet er ook enkel maar voordelen in. "We krijgen hier alle faciliteiten: de piste in Wilrijk opent een uur vroeger, zodat we in ideale omstandigheden kunnen trainen, voor het grote publiek binnen mag." "Het is hier altijd mooi weer, de sneeuw ligt er altijd goed bij. Wij kunnen echt 365 dagen boarden als we willen en we kunnen op deze korte piste ook snelle runs doen en die ontelbare keren herhalen. Dat is toch ook een verschil met het buitenland, waar de pistes vaak heel lang zijn en het een half uur duurt voor je de volgen technische oefening opnieuw kan doen." (lees voort onder quote)

We krijgen hier alle faciliteiten: de piste in Wilrijk opent een uur vroeger, zodat we in ideale omstandigheden kunnen trainen, voor het grote publiek binnen mag. Chilederic Bogaert, coach van Evy Poppe

Bedankt, Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen heeft nu zelfs een "dry slope" aangelegd in Genk. Poppe: "Daar moet je op matten aanrijden voor moeilijke sprongen. Je kan na een aantal salto’s, spins en flips landen op een luchtzak. Daar kan je tricks inslijpen in je routine. Je landt in het slechtste geval op je rug, veilig op de luchtzak. Zo kan je bij iedere poging een stapje verder gaan. Er zijn nu ook plannen voor een Big Air daar, mijn andere discipline." Het zijn bizarre tijden: in het alpineskiën werd Armand Marchant begin dit jaar 5e in een Wereldbeker-slalom, op 20 honderdste seconde van het podium. Ook Sam Maes doet het uitstekend, op de reuzenslalom. En nu komt dus nog eens een jong talent op de deur kloppen in het snowboarden. Plots lijkt België zowaar een echt wintersportland...