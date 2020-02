Cafu wenst Braziliaans toptalent succes na transfer naar Beerschot

20 goals in 23 matchen bij beloften

Felipe Michael Tenorio Menezes behoorde volgens Beerschot tot het verlanglijstje van een reeks Braziliaanse topclubs zoals Flamengo en Santos.

De 18-jarige aanvaller, die overkomt van de Braziliaanse eersteklasser FC Mirassol, scoorde vorig seizoen 20 keer in 23 wedstrijden in de beloftecompetitie.

Eind 2019 bevestigde Felipe zijn talent door zich tot topschutter (10 goals in 6 matchen) te kronen in de Copa Sao Paulo, een gerenommeerd beloftetoernooi waaraan veel Braziliaanse ploegen deelnemen met hun sterkste U20.

"Door die prestatie werd Felipe gegeerd wild op de transfermarkt. Dat wij erin slagen om het Braziliaans talent uiteindelijk binnen te halen, betekent veel voor onze club", reageert mede-eigenaar Francis Vrancken.

"We hebben een aanzienlijke transfersom betaald en willen voort investeren in Zuid-Amerikaans talent. Dit is weer een stap in de uitbouw van Beerschot."

"Onze technische commissie is blij met de investering en is overtuigd van de kwaliteiten van Felipe. Hij is een snelle en doelgerichte spits", vult technisch coördinator Sander Van Praet aan.