Lespagnard: "Thiam zal pas over 2 maanden weer speerwerpen"

"Daarna beginnen we aan een 2e fase in de revalidatie met wat meer belasting voor de elleboog, waardoor we die weer sterker maken. Dat zal nog enkele weken vergen. Over een 2-tal maanden zouden we dan weer met speerwerpen kunnen beginnen. Maar we hebben ondertussen wel al flink aan de algemene conditie gewerkt en dat zullen we ook blijven doen." (lees voort onder post)

De belangrijkste vraag: hoe is het met Thiams elleboog? Thiam besliste eind vorig jaar om die niet te laten opereren. "We hebben ons enkele weken, zelfs maanden tijd gegeven om dat elleboogprobleem te laten rusten", legt Lespagnard uit. "Binnenkort ondergaat ze een MRI-scan om na te kijken of alles (het weefsel, de pezen,...) in orde is."

Vorig jaar moest Thiam haar winterstage in Zuid-Afrika vroegtijdig afbreken door een kuitblessure. Het was de voorbode van een minder jaar. De olympische, wereld- en Europese kampioene haalde nog wel zilver op het WK, maar meermaals stonden de tranen in 2019 in haar ogen door een pijnlijke elleboogontsteking. Die hinderde haar vooral bij het speerwerpen. "Maar nu is alles zeer goed verlopen op stage", vertelt Lespagnard. "We hadden ook heel mooi weer, al was het soms warm."

"Werptechniek van Thiam is goed"

"Ze kan nog in elke discipline verbeteren, maar vooral op 200 en 800m"

Het leven van Thiam is trouwens flink veranderd nu ze in september afstudeerde als geografe aan de universiteit van Luik. Dat komt haar training ten goede, stelt Lespagnard: "We kunnen nu 2 extra trainingen per week inlassen. Onder meer in een zaal in Hannuit. Al mogen we ook niet gaan overdrijven: 2 keer per dag de hele week gaan we niet doen."

Thiam is al jaren wereldtop. Kan ze - nu ze meer kan trainen - nog progressie maken in de 7 disciplines van de meerkamp? "Ik denk inderdaad dat ze nog een beetje kan winnen in elke discipline. Maar qua punten in de ene al wat meer dan de andere, want ze is bijvoorbeeld al heel goed in het hoogspringen. Waar ze wel nog de nodige puntenwinst kan boeken is op de 200 meter of de 800 meter."

Wat denkt Lespagnard: is Thiam te kloppen op de Spelen in Tokio? "Als ze in elk concours doet wat ze moet doen en telkens haar beste prestatie neerzet, dan eindigt ze helemaal bovenaan." Op het WK in Doha was de Britse Katarina Johnson-Thompson beter. "Die was toen in goeie doen. Maar potentieel zit Thiam aan 7.320 punten, Johnson-Thompson zit aan 7.000 en enkele punten. Maar dat is makkelijk gezegd. En ik neem aan dat Johnson-Thompson ook niet stilzit maar traint."

De eerstvolgende afspraak voor Thiam is de 60m horden op het BK indoor op 16 februari in Gent, duidt Lespagnard het programma van zijn poulain: "Vanaf mei beginnen de interclubs en we zullen ook hier en daar een grote internationale afspraak meepikken waar we hoog- of verspringen. Maar Götzis doen we niet, dat is te dicht tegen de Spelen." De traditionele hoogmis van de meerkamp is op 30 en 31 mei.