Geen operatie aan elleboog én geen WK indoor voor Thiam

Na een pauze van ruim 5 weken na het WK atletiek heeft Nafi Thiam (25) de trainingen hervat. Op het WK in Doha speelde haar elleboog Thiam weer parten, maar de olympische kampioene hoeft niet onder het mes voor haar zorgenkindje. Op een persmoment liet ze ook weten dat ze niet zal deelnemen aan het WK indoor van maart in China.

Nafi Thiam moest begin oktober de wereldtitel op de zevenkamp aan Katarina Johnson-Thompson laten. Thiam kampt al een tijdje met een elleboogblessure en bleef ook in Doha niet gespaard van hinder en pijn. In het speerwerpen moest Thiam zelfs vroegtijdig de handdoek in de ring gooien. Op een persbabbel heeft Thiam bevestigd dat er geen operatie komt. Volgens de topatlete evolueert haar blessure gunstig en gaat het om een spierletsel. De ligamenten zijn niet geraakt. In één adem voegde Thiam er ook aan toe dat ze past voor het WK indoor van maart 2020 in China, geen echte verrassing in een olympisch jaar. Hoe haar indoorseizoen er dan wel zal uitzien, is nog niet duidelijk.

"Me nu laten opereren zou het slechtste idee zijn"

"Ik heb een goeie vakantie gehad. Die 5 weken rust hebben me goed gedaan, even niet aan mijn sport denken", opende Nafi Thiam haar gesprekje met onze journalist. "Ik heb gisteren een eerste keer getraind en het is goed om weer op de piste te staan. Vandaag voel ik wel overal een beetje pijn, maar vanaf volgende week zal dat al een stuk minder zijn." "Hoe het met mijn elleboog gesteld is? Dat gaat. Ik heb verschillende specialisten geconsulteerd en ze hadden allemaal hetzelfde oordeel: er is niets dramatisch, ik had vooral rust nodig. Er is geen probleem voor volgend jaar." "Een operatie hebben ze me duidelijk afgeraden. Dat is niet nodig. Met de Spelen in het vooruitzicht zou me nu laten opereren het slechtste idee zijn."

"Ik concentreer me echt op Tokio, mijn enige doel"