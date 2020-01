Ex-wereldkampioen tijdrijden Kirijenka stopt door hartproblemen

Vasil Kirijenka stond jarenlang bekend als een van de meest beruchte tijdrijders van het peloton. Zijn 18 profzeges behaalde hij dan ook bijna allemaal in tijdritten, met als hoogtepunt zijn wereldtitel in 2015.

De laatste jaren ontpopte Kirijenka zich bij Sky/Ineos tot meesterknecht en tempobeul op het vlakke. Maar vorig jaar werd bij een routinecontrole een probleem aan zijn hart vastgesteld. De 38-jarige Wit-Rus stond een tijdje aan de kant, maar kreeg uiteindelijk toch weer toestemming om te koersen.

Het zou een laatste opflakkering zijn, want nu heeft Kirijenka na nieuwe tests wijselijk besloten om er definitief mee te stoppen. "Dit is een trieste dag, maar het is wel de juiste beslissing", zegt hij.