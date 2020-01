Beerschot dient een klacht in en vraagt nietigverklaring van match tegen Virton

Beerschot reageerde misnoegd na het verlies van zaterdag bij Virton. Bij een vrijschop voor de thuisploeg gaf de scheidsrechter instructies aan de bezoekers, maar Virton bracht op dat moment het spel weer op gang en sloeg toe.

Het Referee Department volgde het standpunt van Beerschot en gaf de fout toe. "De scheidsrechter had de vrije trap niet mogen laten nemen", was de beoordeling maandagavond.

Dat standpunt heeft Beerschot gesterkt in zijn overtuiging. "Nadat eerder deze week het Professional Refereeing Department van de KBVB bevestigd had en formeel had laten weten dat het doelpunt van Ribeiro afgekeurd had moeten worden en na grondige raadpleging van de bondsreglementen, heeft Beerschot alsnog beslist een klacht neer te leggen bij de Belgische voetbalbond", meldt de club uit 1B, die tot vandaag de tijd had om een klacht in te dienen.

"Beerschot ontving al excuses van de KBVB, maar gezien de impact en de gevolgen van de foute scheidsrechterlijke beslissing vindt Beerschot het nodig dat deze zaak verder onderzocht wordt door de Geschillencommissie en vraagt het de nietigverklaring van de wedstrijd."