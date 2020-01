Eén tegen allen op het WK: "Mathieu zenuwachtig maken is de beste tactiek"

Van Aert: "Mathieu is het niet gewoon dat de concurrentie heel lang in zijn buurt blijft"

Wout van Aert heeft al drie wereldtitels op zijn palmares, maar schuift zichzelf niet naar voren als dé uitdager van Mathieu van der Poel. "Er zijn andere Belgen die betere kaarten hebben", klonk het gisteren in Hoogerheide opvallend nuchter bij Van Aert.

"Ik hoop de andere Belgen te kunnen helpen en daarna een mooie uitslag te rijden. Ik start niet op de eerste rij. Mijn rol zal in het begin dus beperkt zijn. Ik zal eerder voor de koers mijn ervaring moeten doorgeven aan de anderen."

"Die verre startplaats is niet ideaal, maar dat heb ik niet in de hand. Ik kan er mij maar beter niet te veel zorgen in maken."

"Hoe we het tactisch dan moeten aanpakken? Met een concurrent als Mathieu is dat heel moeilijk."

"Wat hij niet gewoon is, is dat er heel lang concurrentie in zijn buurt blijft. Hem zenuwachtig maken is de beste tactiek en daar hebben we de renners voor. Je mag je nooit op voorhand gewonnen geven."