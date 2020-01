Elise Mertens: "Ik put moed uit dit toernooi: zo moet ik tennissen"

Mertens mag niettemin terugblikken op een goed toernooi. "Het is misschien jammer dat ik hier zo vroeg op Simona bots, want met het niveau dat ik haalde, had ik nog verder kunnen doorstoten. Maar goed, dat is de loting."

"Als je tegen een Halep speelt die heel solide is, weinig fouten maakt en vertrouwen heeft, dan wordt het moeilijk."

"Toch was dit een goede ervaring, ik put moed uit dit toernooi. Het is zo dat ik in de toekomst moet tennissen. Deze tournee, behalve de match tegen Watson in Hobart, geeft mij een goed gevoel. Ik hoop de lijn door te trekken in de Fed Cup en daarna in Dubaï en Doha."