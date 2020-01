Elise Mertens blaast de aftocht na verlies in de 1/8e finales

Met Simona Halep kreeg Mertens allesbehalve een makkelijk verteerbaar hapje op haar bord, dat wist ze vooraf.

De verliezende finaliste van twee jaar geleden, de Roland Garros-kampioene van 2018 en Wimbledon-laureate van 2019 mocht tegen Mertens na een felbevochten strijd dan wel bakzeil gehaald hebben in de finale van WTA-Doha 2019, het was precies die wedstrijd die de Roemeense tot revanche aanspoorde.

Het was Mertens die een pak winners sloeg, maar ook in de unforced errors de bovenhand haalde: 38 versus 8. Halep liet Mertens voor elk punt hard werken en sloopte onze landgenote met lange rally's.

In set 1 kwam Halep met een tweede break op 4-5 en een voor Mertens onoverkombare voorsprong. In de tweede set liep Halep al snel uit naar 0-3. Mertens keerde nog terug tot 4-4, wat Halep even nerveus maakte en haar racket tegen de grond deed slaan.

In een 11 minuten durend 9e spelletje zette Halep Mertens zwaar onder druk. Mertens incasseerde 5 breakpunten. 4 kon ze ervan wegwerken, het 5e was er te veel aan. De weg naar de overwinning lag open.

"Ik moest bij die terugkeer van Mertens toch even terugdenken aan Doha, waar ik met een set én 4-2 leidde", zegt Halep. "Ik wist dat ik tot het einde de focus moest houden en bij elke bal geconcentreerd moest blijven als ik Mertens niet wilde laten terugkeren. Dit was alvast mijn beste partij van dit toernooi."