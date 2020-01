Elise Mertens blikt vooruit: "Moet klaar zijn voor een grote strijd"

Elise Mertens voelt zich in haar sas op de Australian Open. "Opnieuw in de 1/8e finales staan is speciaal. De Australian Open is een altijd een bijzonder toernooi voor me. De ondergrond ligt me goed en helpt me mijn spel te ontwikkelen."

"Ik speel goed op dit moment en sta er op belangrijke momenten. Ik heb Halep verslagen in onze laatste confrontatie in Doha. Daar was ik sterk, maar ik weet ook dat Halep altijd goed is op een grandslamtoernooi."

Mertens heeft een aanvalsplan klaar. "Het dubbelspel helpt me om meer aan het net te komen. Ik zal dan ook de match in handen moeten nemen. Ik zal klaar moeten zijn voor een grote strijd en zal me 100% geven. Ik heb niks te verliezen."