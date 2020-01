Mathieu van der Poel over WK-parcours: "Zal wel weer om geld draaien"

Mathieu van der Poel kreeg na zijn zege in Hoogerheide de vraag van Carl Berteele of hij het WK-parcours al gezien had. "Ik heb de 3D-animatie bekeken, maar daar kan ik niets uit opmaken", zegt de Nederlandse topfavoriet.

Het WK in Zwitserland wordt gereden op een vliegveld met enkele kunstmatige hindernissen. "Het zal wel weer om geld draaien. Er zijn nochtans genoeg mooie crossen in Zwitserland. De crossers die regelmatig naar het buitenland trekken, zijn altijd lyrisch over de Zwitserse parcoursen."

"Ik vind het heel vreemd om weer op een plek te gaan rijden waar nog nooit een cross gereden is", zegt Van der Poel. "Ik denk dat het WK in Bièles (in 2017) een voorbeeld was dat het toch een optie zou moeten zijn dat er toch al een keer gecrosst zou zijn. Maar ik zal het me niet aantrekken." In Bièles eindigde Van der Poel als tweede achter Van Aert na enkele lekke banden.