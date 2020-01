Vandenbempt: "Anderlecht ontsnapt straffer dan in de strafste truc van Houdini"

16.23u zondagmiddag. Een snel genomen vrije trap van Lokonga, een prima voorzet van Murillo en Vlap kopt aan de tweede paal de 1-2 tussen de benen van Cercle-doelman Moser. Het is minuut 94 in de match en wie het ziet gebeuren, gelooft zijn ogen niet.

Ook Peter Vandenbempt niet. "Niet te geloven! Niet te geloven! Vlap scoort de 1-2 op een handvol seconden voor het einde. Wat een miraculeuze ontsnapping is dat hier. Ik moet wel zeggen, het is op een straffe voorzet van Murillo."

"Zo zak je naar 1B, zo simpel is het! Zo goed gespeeld door Cercle, alles goed gedaan, maar Panzo staat opnieuw niet op te letten op de snelle vrije trap van Lokonga. De goal is één die klasse uitstraalt, maar dit is de wereld op zijn kop. Cercle jaagt en jaagt op de winning goal, maar wordt koud gepakt. Zo is er toch een winnaar en blijft Anderlecht op koers voor Play-off I."

"Anderlecht ontsnapt, veel straffer dan met de truken die Houdini ooit heeft uitgehaald. Het is onvoorstelbaar. Anderlecht weet niet hoe, maar het gaat toch nog met twee doelpunten in minuut 42 en 49 (van de tweede helft) winnen. Die van Anderlecht juichen, maar de "Shame On You", die de supporters daarstraks ten gehore gaven, geldt nog altijd."