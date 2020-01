Vercauteren: "Robbie en ik praatten weinig, maar toch hadden we een klik op het veld"

Vercauteren: "Voelden elkaar aan op en naast het veld"

"Robbie is iemand die ik veel moet bedanken voor hetgeen wat hij voor me deed. Zonder een hechte vriendschap en zonder veel communicatie was er toch een link op het veld.

Frank Vercauteren was erg emotioneel toen hij het nieuws te horen kreeg. "Het is heel moeilijk om te verteren, maar dat is nu eenmaal het leven. We ontvingen nog geen signaal dat het heel slecht ging met hem. Dus het is heel verrassend."

"Robbie had soms zijn smoking en soms zijn werkpak aan"

Vercauteren heeft mooie herinneringen aan zijn tijd met Rensenbrink. "Robbie had soms zijn smoking aan en soms zijn werkpak. Hij kon soms 89 minuten afwezig zijn en de wedstrijd in 1 minuut beslissen."

"Hij werd niet naar voren geschoven als de harde werker, maar op training deed hij de oefeningen die van hem verwacht werden en had hij geen luie kant."



"Hij heeft Anderlecht meer geholpen in Europa dan in de Belgische competitie. In die tijd verloren we van de mindere ploegen op papier, maar speelden we wel Bayern München naar huis in de Supercup. Hij had de kwaliteiten om op Europees niveau het verschil te maken, dat was in de toppers duidelijk zichtbaar."