KBVB zet futsal in de kijker met Europees kwalificatietoernooi en comedian

Na de gemiste kwalificatie voor het WK 2020 willen de Futsal Rode Duivels een ticket afdwingen voor het EK van 2022 in Nederland. De KBVB organiseert in Herentals een van de kwalificatietoernooien voor dat Europees Kampioenschap. Comedian Erhan Demirci ging met speler Steven Dillien in Herentals op zoek naar supporters.