Ronde van Oman wordt geannuleerd na overlijden van sultan

Sultan Qaboos bin Said al-Said van Oman werd enkele weken geleden nog in Leuven behandeld en overleed op 11 januari. Tot 21 februari geldt in Oman een rouwperiode van 40 dagen en dat heeft ook gevolgen voor het peloton.

De Ronde van Oman, die van 11 tot 16 februari gereden had moeten worden, zal normaal gezien niet kunnen plaatsvinden. Organisator ASO zou de ingeschreven ploegen al op de hoogte hebben gebracht, zo weet persagentschap AFP.

De voorbije twee jaar werd de Ronde van Oman gewonnen door de Kazach Aleksej Loetsenko. Dit jaar stonden onder meer Elia Viviani en Nacer Bouhanni op de voorlopige deelnemerslijst.