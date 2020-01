Timmers zwemt in Peking naar tijd van 48"99 op de 100 meter vrije slag

De FINA Champions Swim Series bracht deze week de absolute zwemtoppers bij elkaar in China. In deze lucratieve competitie treden per discipline telkens 4 zwemmers aan.

Woensdag eindigde Pieter Timmers in de 1e manche van Champions Swim Series 4e op de 100 meter vrije slag in Shenzhen. Ook in de 2e manche tikte Timmers gisteren als 4e aan op de 200 meter vrije slag.

Maar op de 100 meter vrije slag deed Timmers vandaag een plek beter. Onze landgenoot zette een chrono neer van 48"99. Daarmee deed hij bijna een halve seconde sneller dan woensdag.

De Rus Vladimir Mozorov (48"32) was vandaag de primus voor zijn landgenoot Andrej Minakov (48"78). Plaats 4 was voor Marcelo Chierighini (49"32).