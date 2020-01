Timmers eindigt ook 4e op 200 meter vrije slag in Peking

Tussen het trainen door is Pieter Timmers deze week aan de slag in China. Daar zwemt hij mee in de FINA Champions Swim Series, een competitie voor zwemtoppers.

Per discipline treden 4 zwemmers aan. Gisteren tikte Pieter Timmers op de 100 meter vrije slag aan als 4e in Shenzhen. Ook op de 200 meter vrije slag legde Timmers vandaag in Peking beslag op de 4e plaats. Zijn tijd was 1'51"94.



De Chinees Sun Yang was de snelste van het viertal, met 1'45"55. De Litouwer Danas Rapsys (1'45"74) eindigde 2e, de Hongaar Dominik Kozma (1'48"94). Morgen doet Timmers ook nog mee aan de 100 meter vrije slag.