De olympische droom van Couckuyt (tussen de boeken): "Er zit nog meer in"

"Puzzelen om te kijken hoe ik alles moet aanpakken"

Terwijl Tornados zoals de clan-Borlée en Cheetahs zoals Camille Laus en Hanne Claes trainen in de Zuid-Afrikaanse zon, stippelt Paulien Couckuyt in de grijze Leuvense lucht haar route naar Tokio uit. Couckuyt volgt een master kinesitherapie, moet nog even op de tanden bijten in de blokperiode en jaagt tussendoor op een ticket voor de Spelen.

"Dit is niet mijn favoriete periode, want het is moeilijk om alles te verdelen. Ik wil mijn twee trainingen per dag afwerken en het is zeker af en toe puzzelen om te kijken hoe ik alles moet aanpakken", zegt Couckuyt over het schipperen tussen studeren en trainen.

Couckuyt splitst haar laatste jaar, zodat ze zich kan concentreren op Tokio. "Normaal zou ik nu stageperiodes hebben, maar die heb ik verschoven naar volgend jaar. Ik zou nu overigens ook liever in Zuid-Afrika zitten, maar dat zijn mogelijkheden voor na mijn studies."

"Ik zie wel berichten passeren op de sociale media en ik hoor de Cheetahs geregeld. Dan ben je wel jaloers op zo'n trainingskamp, maar het is zoals het is."