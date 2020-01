Moreno De Pauw stelt wielerpensioen even uit: "Wil in Berlijn nog eens knallen"

"Dinsdag 28 januari is het weliswaar definitief gedaan met koersen", bevestigde Moreno De Pauw vandaag. De Waaslander werd overhaald door een uitnodiging van de organisatoren in Berlijn. "Van de Duitse Zesdaagse kreeg ik nog een uitnodiging in de bus. Die kon ik toch moeilijk naast mij neerleggen?"

De Pauw kondigde zijn afscheid aan voor de Zesdaagse van Gent, maar bleef niet stilzitten. "Conditioneel sta ik top. Na Gent bleef ik immers zeer actief. Ik reed intussen nog drie zesdaagsen."

Aan ambitie geen gebrek bij de meervoudig Belgisch kampioen: "Ik wil in Berlijn nog eens echt knallen. En ik heb aan Bryan Boussaer een goede compagnon." De Zesdaagse van Berlijn wordt van 23 tot 28 januari afgewerkt.

"Ik heb ondertussen al enkele proeven afgelegd om politie-inspecteur te worden. Voorts help ik in de slagerswinkel van mijn echtgenote in Sint-Niklaas. Ik heb geen schrik om in een zwart gat te vallen. Van mezelf vind ik dat ik een mooie carrière heb uitgebouwd. Het is mooi geweest, tijd voor andere dingen", vertelt De Pauw over zijn toekomstplannen.