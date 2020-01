Stef Wijnants over nakende vertrek Samatta: "Een klap voor Genk"

Na Pozuelo, Trossard, Malinovski, Aidoo en Ndongala lijkt met Ally Samatta Genk nog een kampioenenmaker te verliezen. De Tanzaniaanse topschutter is zo goed als zeker op weg naar Aston Villa in zijn droomcompetitie. Stef Wijnants laat zijn licht schijnen over de transfer en de gevolgen voor Genk.

Samatta is nog niet weg, maar dat zal niet lang meer duren, weet Wijnants: "Ze gaan in Genk akkoord, maar ze wachten nog op de laatste details. Tot ze die niet hebben, communiceren ze niet, maar het is wel zo." Genk heeft eigenlijk nog een half jaar langer kunnen genieten van zijn spits, legt Wijnants uit. "Het was verwacht dat hij in de zomer al zou weggaan. Maar met het oog op de Champions League, die Samatta zelf wilde spelen, en ook omdat niet helemaal de juiste aanbieding kwam, is hij gebleven." "Samatta was ook erg graag in Genk. Hij werd enorm geapprecieerd. Hij is ook een leider geworden, omdat anderen zijn vertrokken. Hij lag zeer goed in de kleedkamer en verdiende ook helemaal niet slecht. Daarom bleef hij. Maar ik denk wel dat er een afspraak was dat bij een bepaald bedrag van een ploeg waar hij naartoe wilde, ze elkaar zouden vinden. En hij droomt van de Premier League." Aston Villa zou tussen 10 en 12 miljoen bieden voor de Tanzaniaanse international.

"Vertrek Samatta is klap voor Genk"

Het vertrek van Samatta komt wel aan in Genk. "Ook al wisten ze dat de kans groot was dat hij zou vertrekken, dit is een klap voor Genk. Ik was vorige week op stage bij Genk en Samatta is echt een van de leiders. Hij speecht en trekt de jonge gasten mee. Hij speelde ook in de oefenmatchen." "Hij zag er opnieuw fris uit Hij was heel sterk aan het seizoen begonnen met heel veel goals. Daarna kende hij een hele tijd een terugval, maar nu leek hij weer heel fit en vol goesting." "Dat zo'n belangrijke speler nu vertrekt 2 dagen voor ze aan 2 ongelooflijk belangrijke maanden gaan beginnen, is natuurlijk een klap. Want het is moeilijk denkbaar dat een kampioen het jaar erop geen Play-off I haalt."

Onuachu wordt bij het vertrek van Samatta de nummer 1 in de spits.

"Genk anticipeerde in de zomer al op vertrek Samatta"

Wie moet Samatta vervangen? Wijnants: "In de zomer had Genk al heel fel geanticipeerd op het vertrek van Samatta. Ze betaalden voor Nygren, een 18-jarige Zweed, meer dan 3 miljoen euro; voor Odey, een 22-jarige Nigeriaan van Zürich, dik 2 miljoen en voor Onuachu, een 25-jarige Nigeriaan van Midtjylland, 6 miljoen. Genk heeft in de zomer dus meer dan 10 miljoen uitgegeven voor nieuwe spitsen."

"Die nieuwe spitsen - op Onuachu na - hebben voorlopig de tweede viool gespeeld achter Samatta. Als je nu een andere spits zou kopen, waarom zijn die dan in de zomer gehaald? Ofwel zijn ze niet goed genoeg, maar dat denk ik niet. Ik denk dat ze die jongens de kans zullen geven en Onuachu is daarbij de nummer 1."

Wijnants maakt zich nog een bedenking? "Aston Villa koopt een spits uit België die fit is en veel gespeeld heeft. Die is meteen inzetbaar. De Engelse markt kan dat. Waar zou Genk dan een spits halen, als het er al een haalt? Iemand uit een topcompetitie die veel gespeeld heeft? Wat gaat die kosten? Zo iemand moet je wegkopen. Genk heeft het geld, maar is het bereid om 15 miljoen euro te betalen? Dat denk ik niet."

"Dat is ook niet wat Genk in se doet. Ze hebben Samatta gekocht voor 800.000 euro en verkopen die voor 10 of 12 miljoen euro. Dat is natuurlijk zeer goed gewerkt. En bovendien heeft hij het heel goed gedaan. Samatta was dus een heel grote voltreffer voor Genk." "Ik weet natuurlijk niet of Genk nog een spits gaat kopen. Want je hebt in de zomer 3 spitsen gehaald, ben je dan nu in paniek terwijl je wist dat Samatta toch zou gaan vertrekken."

Ze hebben Samatta gekocht voor 800.000 euro en verkopen hem voor 10 of 12 miljoen euro. Dat is natuurlijk zeer goed gewerkt van Genk. Stef Wijnants

"Ik denk dat er heel wat begrip is bij de supporters"

Hoe reageren de toeschouwers op het vertrek van al hun toppers? "Ik denk niet dat de fans - net als het bestuur - zouden gedacht hebben dat ze zo ver zouden terugvallen. Zeker ook omdat ze in de zomer dachten dat toen Samatta, Berge en Mæhle al zouden vertrekken. Uiteindelijk zijn die 3 toch gebleven." "Het is niet dat ze toen niets gekocht hebben. Ze hebben Hagi gehaald, Bongonda voor veel geld, met Hrosovsky de beste Slovaakse voetballer, Cuesta in Colombia en die 3 spitsen. Het is niet dat Genk geen ploeg heeft om Play-off I te halen. Zelfs met deze ploeg moeten ze daar in staat toe zijn. Maar ze zullen de knop moeten omdraaien: een andere spits zal het moeten doen." "Of de supporters gaan morren? Ik vind dat het best meevalt. En ik denk dat er ook heel wat begrip is. Genk heeft geen Coucke achter zich, die bij een tekort rap wat bijsteekt. Genk moet het hebben van die transfers. En ze hebben - met Samatta erbij - voor meer dan 50 miljoen euro verkocht. Dat is een mooie bonus." "Ze hebben toch ook heel wat geïnvesteerd in onder meer Bongonda. Maar veelal zijn dat jonge spelers die nog niet aan de top gestaan hebben en die het moeten bewijzen. Ik vind dat een zeer nobele filosofie van Genk." "Ze zeiden in Genk dat ze na een titel niet meer zo'n terugval zouden kennen als bij de vorige titels. Maar het is toch gebeurd. Ook al omdat Clement is weggegaan. Er is toch wel een grote wissel geweest na die titel." "Dus het kan zijn dat het enige tijd - een aantal jaren misschien - kan duren eer Racing Genk weer zal kunnen bereiken wat ze vorig jaar hebben bereikt. Maar Genk heeft de afgelopen 20 jaar wel 4 titels behaald. Behalve Anderlecht en Club Brugge heeft niemand dat gedaan."

Sander Berge.

"Transfer Berge? Hangt af van bedrag en keuze van kieskeurige Noor"

Nu Samatta weg is, wat nu met Sander Berge? Het gerucht gaat fel dat de Noor ook nog kan vertrekken deze mercato. Wijnants wikt en weegt: "Dat gaat natuurlijk over veel meer geld dan 10 miljoen." "Berge is ook redelijk kieskeurig. Die heeft geen zin om bijvoorbeeld onderaan te spelen met Aston Villa. Voor Berge - en ik zeg niet dat het voor Samatta zo is - is geld niet het allerbelangrijkste. Die wil gewoon bij een goeie club terechtkomen. Maar laat ons duidelijk zijn: ik hoor namen als Liverpool, maar ook voor hem zal er nog een tussenstap nodig zijn." "Berge heeft in België niets meer te doen. Als je die bezig zag in de oefenmatch tegen Keulen, dat was met de vingers in de neus. Maar als je doordenkt, speelt Berge als hij blijft nu 2 keer Play-off I. Genk moet immers nu nog tegen alle ploegen waartegen ze later eventueel in Play-off I nog tegen moeten. Ik denk dat zijn vertrek afhangt van het bedrag dat op tafel komt en de keuze die hij wil maken."