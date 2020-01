Britse olympische baanfiets steelt de show: "België werkt ook aan nieuwe fiets"

Hoe gaat de Belgische ploeg om met die materiaalstrijd? “We mogen ons daar niet door van de wijs laten brengen,” reageert bondscoach Peter Pieters. “Ik ben er ook niet van overtuigd dat ze die fiets wel degelijk gaan gebruiken in Tokio. Dit is ook een mentaal spelletje.”

Filmpje over de nieuwe "wilde" Britse olympische baanfiets:

Futuristisch

Ze ziet hoe de technologie alles razendsnel verandert. “Het verschil met de Spelen in Rio is enorm groot. Materiaal wordt gewoon elk jaar belangrijker en we moeten daarin meegaan”, aldus de bronzen medaillewinnares van Rio.

De Britten, met hun nieuwe fiets, zijn gespreksonderwerp nummer 1 bij de pistiers. Ook Jolien D’hoore zag de fiets al passeren en geeft toe dat er veel over gepraat wordt. “Die fiets van de Britten is erg futuristisch en staat eigenlijk heel ver af van een gewone fiets. Maar het zal de Britten wel helpen. Technologie is gewoon superbelangrijk op de piste. Elke milliseconde is belangrijk. Het gaat om details. Eerst en vooral de fiets, maar ook de helmen en de schoenen.”

Snel, sneller snelst. Op de wielerpiste beslissen honderdsten van een seconde over een podium of geen podium. Over de kleur van je medaille. En dus mag het niet verwonderen dat wielerbonden samen met hun constructeurs op zoek gaan naar manieren om de fietsen nog sneller te maken.

Elke milliseconde is belangrijk op de piste. Materiaal wordt elk jaar belangrijker en we moeten daarin meegaan.

"Investeren waar we kansen hebben op medailles"

Geen holle woorden zo blijkt. De bondscoach geeft toe dat er in alle stilte gebouwd wordt aan een nieuwe fiets. Ook al liggen de budgetten bij ons een pak lager dan bij de Britten. “We moeten nog kijken hoe en wat. Maar bij ons gaat het om fietsen voor de teamonderdelen, het omnium en de ploegkoers. Daar ligt onze grootste kans. Daar zijn we meer mee bezig dan met bijvoorbeeld de ploegenachtervolging.”

Het is dus niet zo dat ons land niet investeert? “Nee, via de Belgische Wielerbond zijn we daar druk mee bezig. Ook om de positie op de fiets te verbeteren. Dat kon met dit frame niet.”

Veel meer details mag of kan Pieters nog niet kwijt. “Nee, eerst moet alles binnen zijn. Maar het is dus niet zo dat wij als België niets doen. Er wordt over gepraat en gediscussieerd. Maar vergeet niet dat de Wielerbond een bond is voor iedereen. We kunnen niet al het kapitaal in 8 baanwielrenners stoppen. Maar iedereen begrijpt wel dat we daar iets moeten doen. De kansen worden afgewogen en we investeren op de plaatsen waar we kans maken."