Alison Van Uytvanck trekt met ademhalingsproblemen naar Australian Open

Vandaag moest Alison Van Uytvanck samen met Kirsten Flipkens de halve finales van het dubbelspel in Hobart spelen, maar die match liet ze schieten wegens ademhalingsproblemen.

"Dat komt door de tem­pe­ra­tuur­schom­me­lin­gen in Australië en misschien ook wel door de fijne roetdeeltjes in de lucht", laat haar vader René Van Uytvanck aan Sporza weten. "Uit voorzorg heeft ze de wedstrijd niet gespeeld. Alison wil haar deelname aan de Australian Open niet in gevaar brengen."

Vorige week moest Van Uytvanck in Nieuw-Zeeland ook al een wedstrijd schrappen. "Toen moest ze afhaken met een keelontsteking", weet haar vader.

Van Uytvanck hoopt op beterschap en zet nu koers naar Melbourne voor de Australian Open. In de eerste ronde kruist ze de degens met de Française Fiona Ferro.