Wout van Aert en Mathieu van der Poel crossen nog 3 keer tegen elkaar

In de studio na het BK maakte Wout van Aert zijn WK-ambities bekend aan bondscoach Sven Vanthourenhout. Samen met Jumbo-Visma moest hij evenwel nog een programma uitstippelen om de voorbereiding op het wegseizoen niet in het gedrang te brengen.

Alle knopen zijn nu doorgehakt in een filmpje op Twitter: "Ik ben blij om te melden dat ik de komende periode nog 5 crossen ga doen, en hopelijk zit het WK daar bij. De coach moet me natuurlijk nog selecteren, maar ik denk dat dat wel goed zal komen."

"We hebben vooral bekeken of het past in mijn voorbereiding. Ik moet natuurlijk ook heel veel uren op de fiets maken om klaar te zijn voor de Vlaamse klassiekers. Maar we merken ook wel dat ik in de cross nog een bepaalde hardheid mis. Die heb ik ook nodig in de klassiekers. In die zin denken we dat het wel een heel goeie training is."