Eddy Merckx houdt kleinzoon Ceulemans van de Belgische titel

In 2001 veroverde Raymond Ceulemans zijn laatste Belgische titel. Iedereen stelde zich vanmiddag de vraag of Peter in de voetsporen van zijn opa kon treden.

Maar Eddy Merckx is geen katje om zonder hanschoenen aan te pakken, zo ondervond Ceulemans al snel in de strijd om de gouden medaille.

Merckx beschikte voor deze finale over 9 Belgische titels, evenveel als Frédéric Caudron. Zijn eerste behaalde hij precies 20 jaar geleden.

Al in de tweede beurt haalde Merckx verschroeiend uit. Merckx maakte 13 punten, tegenover 0 voor Ceulemans.

Ceulemans speelde lang niet slecht en probeerde in de buurt te blijven, maar dat was bijna onbegonnen werk. Merckx kwam 27-14 voor, al keerde Ceulemans nog even terug tot 27-19.

Maar in de 13e beurt antwoordde Merckx met een reeks van 7 en zo kon zijn 10e titel in het driebanden hem niet meer ontglippen. Uiteindelijk gaf hij Ceulemans in beurt 19 de doodsteek: 40-23.



Met zijn 10 titels is Merckx nu alleen 3e op de alltime-ranking, na Raymond Ceulemans met zijn 24 Belgische titels en René Vingerhoedt met 13 stuks.

Dit nog: het BK was deels onthoofd, omdat Frédéric Caudron en Eddy Leppens er niet bij waren. Zij hebben gekozen voor een financieel aantrekkelijke uitdaging en zijn daarom geschorst door de internationale biljartbond.