Deze keer heeft Cameron Meyer wel prijs op Australisch kampioenschap

In Europa vinden de kampioenschappen in juni plaats, maar down-under koersen ze in het begin van het jaar om de nationale trui. Vanochtend vormde Buninyong het decor voor het Australisch kampioenschap.

Cameron Meyer reed solo over de finish in het zuidwesten van het land. Net voor de laatste klim had de renner van Mitchelton-Scott zijn versnelling geplaatst, niemand was nog in staat om hem bij te benen. Ploegmaat Lucas Hamilton bolde 56 seconden later als nummer 2 binnen.

Met zilver in 2016 en brons in 2019 was Meyer er al vaak dichtbij, nu pakte hij zijn eerste titel op de weg. "Mijn broer (Travis, red.) won het al, een van mijn beste vrienden Luke Durbridge deed het, en ik wilde het ook zo graag. Nu kan ik met trots zeggen dat ik het groen-gouden shirt zal dragen in Europa", reageerde een tevreden Meyer.

Eerder deze week verraste Meyers ploegmaat Luke Durbridge in de tijdrit wereldkampioen Rohan Dennis.