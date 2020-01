Bashir Abdi trotseert windkracht 6 en wint halve marathon Egmond aan Zee

Abdi had 1 uur, 8 minuten en 23 seconden nodig voor de 21,1 kilometer. De wind speelde een grote rol in deze editie van de Nederlandse klassieker. Op het 7 km lange stuk strand richting Castricum moesten de lopers opboksen tegen windkracht 6. De winnende tijd was dan ook de traagste sinds 1985.

Abdi won met 26 seconden voorsprong op de Keniaan Alla Biwott (1u08'49"), de Nederlander Mohammed Ali finishte als derde (1u08'59"). Bij de vrouwen was Tsehay Gemechu uit Ethiopië de beste in 1u20'29".

Na afloop was Abdi, die familie heeft wonen in Egmond, ontzettend blij met zijn overwinning: “Dit is een bijzondere wedstrijd, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Op het strand durfde niemand op kop te lopen, maar daarna barstte de strijd los. Ik heb echt genoten van het publiek langs de kant en de goede sfeer.”