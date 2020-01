Albert verkent BK-parcours: "Als dat ponton het maar houdt met mijn dikke pens"

Verken het parcours met Niels Albert

Het ponton: "Leuk meegenomen, maar niet echt nodig"

"Ja, het ziet er wel spectaculair uit, hé." Niels Albert is onder de indruk van het drijvend gevaarte in de Schelde, maar hij nuanceert meteen de sportieve waarde: "Ik denk dat er niks aan is om over te rijden. Als dat ponton het houdt met mijn dikke pens, dan gaan die profs daar ook wel over geraken."

Zijn indruk na een eerste passage zegt genoeg. "Goh, het is leuk meegenomen, maar zonder afbreuk te willen doen aan de inspanning die hiervoor gedaan is, denk ik dat Antwerpen dit niet nodig had om een mooi BK te zijn. Maar er zal over gesproken worden. En wie is er al ooit kampioen van België geweest als ze over de Schelde reden? Dat zullen er niet te veel zijn, hé."

Inhalen op het ponton lijkt sowieso niet mogelijk. "Het is te kort en er liggen doeken en tapijt op. Als het glibberig zou worden, kan het gevaarlijk zijn, maar nu is het goed te doen. Dit is echt iets voor het publiek. Hier ga je geen verschil kunnen maken en gewoon treintje rijden."

De enige moeilijkheid zit volgens Albert bij het verlaten van het ponton. "Op de oever komen is zeker niet makkelijk. Bij de jeugd is het laag water en dan gaan ze toch 6 à 7 meter omhoog moeten rijden. Bij de profs zal het ponton veel hoger liggen, waardoor het uitrijden iets makkelijker wordt, maar toch nog lastig zal blijven."