Lewis Hamilton schenkt half miljoen dollar aan geteisterd Australië

"Het breekt mijn hart als ik zie hoe verwoestend de Australische bosbranden zijn voor de mensen en dieren", schrijft Hamilton op zijn sociale media. "Ik wil 500.000 dollar schenken om de dieren, vrijwilligers en brandweerlui te ondersteunen."

Er lopen in de sportwereld al verschillende acties om de slachtoffers van de bosbranden te steunen. Zo zamelt de Australiër Nick Kyrgios geld in door aces te slaan in tenniswedstrijden. Per ace schenkt hij 125 euro aan zijn vernield land.