7 prangende vragen aan Van der Elst: "Anderlecht in Play-off I? Neen"

1. Blijft KV Oostende in de hoogste klasse?

Dat denk ik wel. We zijn uiteraard nog niet gered, maar er zijn ploegen die er slechter voorstaan dan wij. Onze voorsprong op Cercle Brugge bedraagt 7 punten en dat zou toch moeten volstaan om in eerste klasse te blijven.

2. Zal Cercle Brugge degraderen?

Joker. Als het Oostende niet is, maakt het voor mij niet uit wie degradeert. Ik heb geen voorkeur en het zou ook niet correct zijn om te zeggen wie moet zakken. In het voetbal moet iedereen voor zichzelf zorgen.

3. Is de kampioen met Club Brugge al bekend?

Nog niet helemaal, maar de kans is wel heel groot. Club is al het hele seizoen de betere ploeg en ik zie niet in waarom er een groot verval zou komen. Bij puntenverlies in de eerstvolgende match tegen Anderlecht weet je het maar nooit, maar ik denk wel dat Club kampioen wordt.