Union biedt een vangnet voor Pocognoli

Pocognoli kwam in Luik niet meer aan spelen toe. De 13-voudige international werd in zijn 3e periode bij Standard uiteindelijk niet meer gebruikt door Michel Preud'homme. Vorige week uitte de 32-jarige linksback zijn ongenoegen over "de minst mooie kant van het voetbal".

De ex-speler van Genk, AZ, Standard, Hannover, West Brom en Brighton&Hove begint nu aan een nieuw hoofdstuk in onze hoofdstad. "Sébastien is een speler van het hoogste niveau, met heel veel talent en tonnen ervaring", looft sportief directeur Chris O'Loughlin. "Hij zal ons op en naast het veld heel wat diensten kunnen bewijzen." Naast 1,5 jaar staat er ook nog een extra seizoen in optie in zijn contract.