Pocognoli na afscheid Standard: "Geconfronteerd met minst mooie kant voetbal"

Pocognoli werkte zijn jeugdopleiding af bij Standard en kwam in zijn professionele carrière twee keer terug naar Luik. Maar dit seizoen kreeg de linksachter geen speelkansen meer van coach Michel Preud'homme. Net na de jaarwisseling werd zijn contract in onderling overleg ontbonden.

"Beste Standard, beste supporters, want uiteindelijk zijn jullie Standard door de passie die jullie elk seizoen in de club steken", opent Pocognoli zijn afscheidsbrief op Instagram. "Het was deels door die passie dat ik niet één maar twee keer terugkwam. Nooit heb ik gelogen over mijn liefde en passie voor deze club, die ik al lang ONZE club noem."

"Vandaag draai ik een pagina, of beter gezegd een hoofdstuk, om. Ik kwam bijna drie jaar geleden terug naar de club, die me de liefde voor voetbal leerde kennen. Naast het veld weten weinigen hoeveel ik heb geïnvesteerd in deze ploeg. Zij die geen kortetermijngeheugen hebben, kunnen erover getuigen."

"Op het veld telde ik nooit mijn inspanningen, ondanks de pijn van een langdurige blessure. Ik wou zo snel mogelijk terugkomen, maar ondertussen waren er al enkele beslissingen genomen. De laatste maanden werd ik geconfronteerd met de minst mooie kant vaan het voetbal."

"Ik probeerde door te gaan voor jullie, mijn familie, mijn zoontje... Maar op 31 december was het tijd om een einde te maken aan deze situatie. Elk einde is een nieuw begin en dat was mijn wens voor 2020. Ik wil mijn ploegmaats bedanken, Ricardo Sa Pinto voor zijn vertrouwen in mij als aanvoerder en alle supporters, die ik het beste toewens voor 2020."