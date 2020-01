Einde conflict: Nederlands kampioene Wiebes blijft bij Parkhotel tot 1 juni

Het zag er even naar uit dat Lorena Wiebes de eerste helft van het wielerseizoen niet in actie zou komen.



De 20-jarige Nederlandse kampioene sloot 2019 af als de nummer 1 van de wereld en kreeg daardoor interessante aanbiedingen van andere ploegen. Wiebes wou haar team Parkhotel Valkenburg verlaten, maar had er een contract lopen tot en met 2021.



Parkhotel Valkenburg had daarom aangekondigd dat het een kort geding zou aanspannen tegen Wiebes. "Maar beide partijen zijn in gesprek gebleven en dat is niet voor niets geweest", meldt de ploeg in een persmededeling.

"We hebben afgesproken dat Lorena Wiebes tot 1 juni 2020 voor Parkhotel Valkenburg zal blijven uitkomen. Vanaf 1 juni 2020 zal het team Lorena de door haar gewenste ruimte geven om eventueel een overstap te maken naar een andere ploeg."

"Het kort geding en de verdere discussies zijn hiermee van de baan."