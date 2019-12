Nederlands kampioene Wiebes wil (even) niet meer fietsen door conflict met ploeg

Lorena Wiebes was dit seizoen zeer succesvol voor Parkhotel Valkenburg. Ze werd onder andere Nederlands kampioene en won twee ritten in de Boels Ladies Tour. Ze tekende een contract tot eind 2021, maar wil daar nu vroeger onderuit. "Ik wil een stap hogerop zetten", zei ze aan de NOS.

"Ik heb daar ook met de ploeg over gepraat, maar de gesprekken hebben erg lang geduurd. De band met het management is zodanig slecht, dat ik hier niet meer wil rijden." Wiebes wil voor 1 januari duidelijkheid. Dat moet ook, want dat is de deadline voor wielertransfers. Daarna is het sowieso wachten tot 1 juni. "Of ik stap nu nog over naar een andere ploeg, of ik fiets een halfjaar niet."

Een drastische beslissing. "Het is jammer dat het zo gelopen is, maar de kans is groot dat ik straks niet meer fiets. Misschien ga ik wel kickboksen, dat vind ik ook leuk. Het is wel de bedoeling dat ik in juni dan weer terugkom. Bij welke ploeg? Ik zou ergens kunnen tekenen, maar waar, dat zien we dan wel."

Bij haar huidige ploeg reageren ze bijzonder teleurgesteld. "We hebben een investering gedaan richting het nieuwe seizoen. Dat het nu last minute gewijzigd wordt, daar moeten we goed over nadenken. Het is belangrijk voor een team dat je kan bouwen op contracten die worden afgesloten. Na haar superseizoen hebben wij nog vertrouwen in de samenwerking. Dat het niet wederzijds is, is jammer."