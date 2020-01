Jubilaris Louwagie: "De voorzitter begrijpt dat ik wat meer op vakantie zal moeten gaan"

"Ik herinner me hoe ik hunkerde naar deze job"

"Ik ben toen aangeworven als coördinator, want de term "manager" vond men toen te zwaar. Men zocht ook iemand die niet uit de voetbalwereld kwam, want het bestuur wou de voetbalzaken zelf doen."

"De mensen die me moesten aanwerven, waren onzeker. Mijn voorganger had alle kwaliteiten, maar was mislukt. Ze waren bang dat de nieuwe man er ook na 10 maanden al de brui aan zou geven. Ik herinner me die periode nog levendig en ik herinner me hoe ik hunkerde naar die job."

Februari wordt wellicht een kleine feestmaand bij AA Gent, want volgende maand is het 30 jaar geleden dat Michel Louwagie aan zijn eerste werkdag bij de Buffalo's begon. "De selectieprocedure heeft destijds 3 maanden geduurd", mijmert de huidige Gent-manager.

"Je moet een olifantenvel hebben"

Michel Louwagie omschrijft zijn job bij AA Gent als "boeiend", maar ook veeleisend. "Het stopt nooit en elke dag is er een nieuwe uitdaging. Je bent heel veel weekends bezet, je hebt de stress van de wedstrijd, winst en verlies, soms een crisis. Je moet mentaal heel sterk zijn."

"Maar het heeft me ook heel veel voldoening gegeven. Ivan De Witte en ik hebben op lange termijn ook iets kunnen realiseren. We hebben de club volledig gesaneerd, we hebben een nieuw stadion gebouwd, we zijn kampioen geworden en we stonden in de achtste finales van de Champions League. Dat zijn geweldige stappen."

Dat proces liep niet altijd van een leien dakje. "We zijn eind jaren 90 met die sanering begonnen en dat betekende dat we goeie spelers moesten laten gaan. Ik herinner me dat de supporters me een vijftal keer hebben buitengeroepen. Dan moet je mentaal weerbaar zijn en moet je een olifantenvel hebben."

"Mbark Boussoufa ging weg, maar men kende opvolger Bryan Ruiz nog niet. Als je een stadion bouwt, dan steek je daar je centen in. Maar supporters hebben daar geen boodschap aan. En als je kampioen bent, wil men het daaropvolgende seizoen weer in de top 3. Als je dan 6e staat, is men ongeduldig. Je kunt dat plaatsen, maar op zo'n moment is het niet gemakkelijk om daar mee om te gaan."