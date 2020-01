Armand Marchant (23e) slalomt opnieuw naar Wereldbeker-punten

Zondag werd Armand Marchant nog 5e in de Wereldbeker slalom in Zagreb. Het beste Belgische resultaat ooit in de Wereldbeker skiën.

Vandaag moest Marchant vrede nemen met de 23e plaats in de Wereldbeker slalom in Italië. In de 1e manche eindigde onze landgenoot 23e, in de 2e werd hij 20e.

Met een chrono van 1'37"63 was Marchant 2"03 trager dan de Zwitser Daniel Yule, die voor het 2e jaar op rij de beste was in Madonna di Campiglio.

In de Wereldbekerstand van de slalom levert de 23e plaats Marchant 8 punten op. Daardoor klimt hij naar een gedeelde 12e plaats.

Met 242 punten neemt de Noor Henrik Kristoffersen de leiding van de Fransman Clément Noël (240) over. Marchant telt 69 punten.

Komend weekend staat er een Wereldbeker slalom op het menu in Adelboden, in Zwitserland.