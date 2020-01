Topprestatie van skiër Armand Marchant: 5e op WB-slalom in Zagreb

Armand Marchant keerde vorig jaar na een jarenlange revalidatie terug in het circuit en onze landgenoot lijkt sterker dan ooit. Hij sprokkelde al puntjes op de slalom in Val d'Isère, maar in Zagreb ging het nog veel beter.

Na de eerste run stond Marchant op de 20e plaats, maar in de tweede run pakte hij echt uit. Hij snelde naar beneden in 58"66, een tijd die niemand kon benaderen. Marchant maakte zo maar liefst 15 plaatsen goed en mag pronken met de vijfde plaats in de eindstand.

De vijfde plaats is de beste Belgische prestatie in de Wereldbeker skiën. In maart 2019 eindigde Sam Maes als 12e in de reuzenslalom in Kransjka Gora (Slovenië). In de stand van de Wereldbeker slalom is Marchant opgerukt naar de 13e plaats met 61 punten.

De overwinning in Zagreb was voor de Fransman Clement Noel. Hij was net sneller dan de Zwitser Ramon Zenhaeusern. Die kon zijn voorsprong van de eerste run niet vasthouden.