VIDEO: 's Werelds beste futsalspeler verhuist van Madrid naar Parijs

Ricardinho is 34 jaar en wordt beschouwd als dé referentie in zijn sport dankzij zijn erg spectaculaire speelstijl. Sinds 2013 is de Portugees aan de slag bij Inter Movistar in Madrid. Voorheen was hij in eigen land actief bij Benfica en ook even in Japan bij Nagoya.

In 2010 en van 2014 tot en met 2018 was Ricardinho 's werelds beste futsalspeler. Hij won met zijn club 3 keer de UEFA Futsal Cup en met Portugal in 2018 ook het EK. Hij was toen topschutter én MVP van het toernooi. Op het WK van 2016 kreeg hij ook al de Gouden Schoen.

In juni verhuist de wereldvedette naar Frankrijk, waar men zich in de handen wrijft: "We willen met deze transfer van zeer hoge waarde het Franse futsal tot zijn reële potentieel brengen", luidt het in een persbericht van Accs Paris 92, dat Ricardinho een 3-jarig contract gaf. "Wij hopen dat de actoren in ons land nu massaal zullen investeren opdat we internationaal kunnen schitteren, zowel met de clubs als met de nationale selecties."

Accs Paris 92 werd in 2008 opgericht, zat in 2016 nog in derde klasse, maar is nu leider in de eerste klasse met 9 punten voorsprong op zijn eerste achtervolger.