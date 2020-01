Duitse doelman van legendarische WK-finale in 1966 overleden

Borussia Dortmund maakte bekend dat hun oud-doelman Hans Tilkowski overleden is aan de gevolgen van een aanslepende ziekte. De Duitser beleefde zijn beste periode bij de club, waar hij tussen 1963 en 1967 actief was.

De in Dortmund geboren Tilkowski was toen deel van de ploeg die "het mirakel van Glasgow" wist te voltrekken. Ze versloegen in de finale van de Europacup II, de voormalige Beker der Bekerwinnars, het ongenaakbaar gewaande Liverpool met 2-1. Dortmund werd zo de eerste Duitse Europacup-winnaar.

Tilkowski behoorde tot de beste doelmannen van de wereld en werd in 1965 gekroond tot Voetballer van het Jaar in Duitsland. Hij ging de geschiedenisboeken in op de WK-finale van 1966, waar Geoff Hurst Engeland op een 3-2-voorsprong bracht in de verlengingen. Tilkowski hield altijd vol dat de bal niet volledig over de lijn was. Engeland won uiteindelijk de match met 4-2, nog altijd de enige wereldtitel voor de Engelsen.