Lazio veroordeelt racistische geluiden aan adres van Mario Balotelli

Balotelli is in zijn voetbalcarrière al meerdere keren het slachtoffer geweest van racisme. Eerder dit seizoen dreigde hij in Verona het voetbalveld te verlaten. Het is niet het eerste racistische incident in het seizoen.

Deze voetbaljaargang alleen al kregen onder anderen onze landgenoot Romelu Lukaku (Inter), de Ivoriaan Franck Kessié (AC Milaan), de Braziliaan Dalbert (Fiorentina) en de Brit Ronaldo Vieira (Sampdoria) racistische geluiden naar hun hoofd geslingerd in de Italiaanse stadions.