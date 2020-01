Vandenbogaerde wint na 12 jaar afwezigheid opener op WK darts

Het verhaal van Mario Vandenbogaerde is opmerkelijk. 12 jaar lang liet de West-Vlaamse bouwvakker de pijltjes links liggen, maar een jaar geleden maakte hij toch zijn comeback. In een mum van tijd schopte hij tot reekshoofd op het WK in de BDO-bond.

Vandenbogaerde had de eer om het WK te openen, de eerste match ook in de nieuwe locatie want sinds dit jaar is de vertrouwde Lakeside Country Club ingeruild voor de Indigo, een bijzaaltje van de O2 in Londen. Met de Pool Steyer had Vandenbogaerde een gedroomde tegenstander.

Steyer miste vaak op de belangrijke momenten en zo kon hij Vandenbogaerde nooit echt onder druk zetten. Een droge 3-0 was Steyers deel. In de 1/8e finales is de Nederlander Olde Kalter of de Welshman Kenny zijn tegenstander.