Yellow Tigers: "Wel stress, maar geen prestatiedruk op olympisch kwalificatietoernooi"

"Geen mission impossible"

Volgende week zijn de Yellow Tigers aan de slag op het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn. 8 Europese landen maken onder elkaar uit wie nog met een ticket voor Tokio aan de haal gaat.

"Het wordt geen gemakkelijke opdracht voor ons", zegt bondscoach Gert Vande Broek. "Maar het is geen mission impossible. Het zal een heel grote uitdaging zijn."

"Wij zullen, in tegenstelling tot Nederland en Turkije, geen druk hebben op het olympische kwalificatietoernooi. Bij die topteams is het van moeten. Wij zullen spelen zonder resultaatsdruk, maar we moeten wel stress hebben om tegen die toplanden te spelen."

"We moeten het niveau proberen te halen van de voorbije zomer. Dan zullen we beginnen met 3 leuke wedstrijden."

De Belgische volleybalvrouwen moeten eerst Duitsland bekampen. "Dat is meteen een heel moeilijke tegenstander. De laatste keer dat we een officiële wedstrijd gewonnen hebben tegen Duitsland, dateert van 2013", weet Vande Broek.