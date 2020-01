Meisen bezorgt Alpecin-Fenix 5e (!) zege in 2 dagen tijd

Gisteren mocht Alpecin-Fenix 3 keer zegevieren in Baal dankzij Mathieu van der Poel (mannen), Ceylin del Carmen Alvarado (vrouwen) en Antoine Benoist (beloften). Ook Marcel Meisen won op nieuwjaarsdag, in Luxemburg.



Vandaag was het weer prijs voor Meisen, ploegmaat van Mathieu van der Poel. In Zwitserland zette de Duitser de EKZ-cross in Meilen naar zijn hand. David van der Poel maakte het feestje voor Alpecin-Fenix compleet met de 2e plaats.

5 veldritzeges dus in 2 dagen voor Alpecin-Fenix, dat gisteren zijn nieuw tenue onthulde.