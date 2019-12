Ex-ploegmaat van Axel Merckx is overleden op 47-jarige leeftijd

Mirco Crepaldi reed tussen 1995 en 2000 vier keer de Tour, drie keer de Vuelta en twee keer de Giro. De Italiaan verdedigde toen de kleuren van Polti, waar hij ploegmaat was van onder meer Axel Merckx, Davide Rebellin, Giuseppe Guerini en Mirko Celestino.

In zijn korte profcarrière boekte Crepaldi geen enkele zege. "Als je Mirco iets vroeg, deed hij het altijd met veel enthousiasme", reageert toenmalig Polti-manager Gianluigi Stanga bij Tuttobiciweb. "Hij was altijd goedgezind, zijn overlijden raakt me enorm."

Crepaldi werd thuis dood aangetroffen door zijn moeder na een hartinfarct. De hulpdiensten probeerden de 47-jarige Italiaan nog te reanimeren, maar dat hielp niet.

De laatste jaren was Crepaldi op een zijspoor geraakt. Vorig jaar nog werd hij aangehouden, omdat hij betrokken was in een zaak van cocaïnehandel.