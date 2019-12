Aalstar legt sterkhouder Mihailovic 2 jaar langer vast: "Kerstcadeau"

Mihailovic kwam in de zomer uit Polen terug naar België, waar hij in 2018 met Oostende titel en beker won. De 29-jarige guard (1,93 m, 93 kg) is dit seizoen met een gemiddelde van 11 punten, 4,7 rebounds en 3,8 assists in 27 minuten een van de sterkhouders van Aalstar.



"Een kerstcadeau voor de fans", klinkt het bij sportief directeur Anthony Mallego. "Wij zien als bestuur in Vlado de verpersoonlijking van ons Okapi-DNA, zowel op als naast het veld. Met het tekenen van Vlado willen we een duidelijke signaal geven dat deze club beschikt over een gezonde sportieve ambitie op langere termijn."

"Dit is een stijlbreuk met het verleden, waarbij het de intentie is om sneller de basis naar het volgende seizoen vast te leggen en hierop verder te bouwen."

Aalstar staat met 4 zeges en 6 nederlagen op de 7e plaats in het klassement. De top 8 speelt de play-offs.