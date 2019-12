Zonder Anthony Davis zien de LA Lakers een einde komen aan straffe reeks

De LA Lakers hadden voor hun bezoekje aan Indiana 14 uitduels op rij gewonnen en hadden daarmee het clubrecord van 16 uitzeges op rij in het vizier. Maar zonder Anthony Davis, in de lappenmand met een enkelblessure, stonden de Lakers voor een moeilijke opdracht bij de Pacers.

Na een goeie 1e helft moesten LeBron James en co na de rust bijna voortdurend achtervolgen, maar in de slotfase staken de Lakers bij 95-91 toch hun hand uit naar de zege. Toch waren het de Pacers die aan het langste eind trokken, dankzij Malcolm Brogdon en Domantas Sabonis: 105-102.

LeBron James was goed voor 20 punten, 9 rebounds en 9 assists, maar miste in het slot wel een driepunter die de Lakers aan de leiding had kunnen brengen. "Soms valt het dubbeltje niet aan jouw kant," sprak James na afloop. Bij de thuisploeg was Sabonis in grote doen met 26 punten en 10 rebounds.