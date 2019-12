Gilbert: "Lefevere is de enige die sterke groep kan laten samenwerken in klassiekers"

Gilbert: "Nog niets gehoord over Olympische Spelen"

En wat met de Spelen in Tokio? "Ik weet niet of ik er bij zal zijn. Ik heb het parcours nog niet gezien. Er zal eind april een preselectie gemaakt worden, las ik. Maar ik heb nog niemand gehoord."

"Mijn grootste droom is om mijn 5e monument te winnen: Milaan-Sanremo. Dat zou een historisch moment zijn. Als wielrenner is het tegenwoordig heel moeilijk om dat te verwezenlijken", vertelt Gilbert aan Christophe Vandegoor.

9 jaar nadat hij de Lotto-formatie verlaten had, is Philippe Gilbert terug thuis bij de Belgische formatie. Met zijn driejarig contract blijft de 37-jarige Gilbert razend ambitieus.

"Ongelooflijk hoe professioneel Evenepoel is"

Gilbert had ook nog woorden van lof voor Remco Evenepoel. "Hij is het grootste talent dat ik al gezien heb. Niet alleen door zijn prestaties op de fiets, maar ook door zijn gedrag. Remco is heel professioneel. Dat was ongelooflijk om te zien. Ik ben blij dat ik een jaar met hem in de ploeg zat."

"Maar dit jaar zagen we ook vaker Jumbo-Visma aan het front verschijnen. En ik denk dat Lotto-Soudal dat ook kan. De mentaliteit van de renners speelt ook een grote rol. Je mag niet bang zijn en je moet in je eigen kansen geloven."

"Lefevere is de enige die een sterke groep kan dragen en laten samenwerken in eendagskoersen. Alles verliep altijd perfect."

Het interview met Philippe Gilbert

Degenkolb: "Gilbert en ik komen goed overeen"

Naast Philippe Gilbert is John Degenkolb de tweede vette vis die Lotto-Soudal kon vangen. De 30-jarige Duitser kijkt uit naar de entente met Gilbert en voelt zich nog fris genoeg om enkele kwakkeljaren door te spoelen.

“Tijdens de gesprekken met Lotto-Soudal kwam de interesse van beide kanten. Dat is altijd een goeie basis om iets stabiels op te bouwen”, legt de Duitser uit. “Het was goed om vertrouwen te krijgen, iets wat ik in het verleden wat gemist heb.”

“Of ik dat vertrouwen dan wat kwijt was? Als je veel gewonnen hebt en als je dat niet blijft doen, dan verlies je natuurlijk je vertrouwen. Ik ben blij om mensen rondom mij te hebben die in me geloven en die me proberen te pushen. Daar ben ik optimistisch over.”

Degenkolb en Gilbert zouden complementair moeten zijn in de klassiekers. “Ik geloof oprecht dat we van elkaar kunnen profiteren. We komen goed overeen. Het is fijn om zijn ploegmaat te zijn en om van hem te kunnen leren. Hij probeert het team mee te slepen en spreekt veel talen. Hij is een echte leider. Als we een blok vormen, dan kunnen we het spelletje spelen.”

En dan kan Degenkolb het zaakje zelf ook afmaken? “Ik voel me nog fris. Ik voel dat ik nog kracht heb en dat ik ook mentaal sterk genoeg ben. Ik raak niet gestresseerd als het echt telt.”